Минздрав хочет расширить перечень медпоказаний к проведению абортов

Минздрав России разработал проект указа, который вносит изменения в перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Если документ примут, аборты разрешат проводить в том числе при наличии у пациентки язв желудка с кровотечениями или тяжелой умственной отсталости.

«Проект приказа не ограничивает право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве … Перечень заболеваний сформирован таким образом, чтобы потенциальный риск от прерывания беременности был меньше, чем риск от вынашивания беременности»,— говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень медпоказаний к проведению аборта предлагают добавить нервную анорексию с высоким риском суицида, инсульт во время беременности, применение определенных иммунодепрессантов после трансплантации органов и тканей, физиологическую незрелость. Класс «Психические расстройства» может расшириться с пяти до 60 пунктов.

В феврале замминистра здравоохранения Евгения Котова говорила, что в России по медицинским показаниям проводится 11,5 тыс. абортов. Ведомство также сообщало, что за 10 лет число прерываний беременностей сократилось более чем в 3,5 раза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прерывание прерывается».