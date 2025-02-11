Минздрав: число абортов за последние 10 лет сократилось в 3,5 раза

Число абортов в России за последние десять лет снизилось более чем в 3,5 раза, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко. Эти данные госпожа Шешко назвала «результатом работы Минздрава совместно с органами государственной власти».

«Стойкое снижение числа абортов... И мы видим в этом тоже определенный резерв повышения рождаемости»,— сказала Елена Шешко на заседании комитета Совфеда по социальной политике (цитата «РИА Новости»).

В качестве примера работы Минздрава госпожа Шешко привела мотивационное анкетирование женщин и специальные консультации для женщин, которые обращаются к врачам с целью прервать беременность.

Мотивационное анкетирование для женщин, желающих сделать аборт, проводится в медучреждениях с середины 2023 года. Оно необходимо для допуска к прерыванию беременности наравне с проведением ультразвуковой диагностики плода. По итогам анкетирования женщине предлагаются федеральные и региональные меры соцподдержки, доступные в ее конкретной ситуации (пособия, программы по обеспечению жильем и так далее). 21 января министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в 2024 году такое анкетирование прошли 260 тыс. беременных женщин, из них почти 40 тыс. передумали делать аборт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контрацепция должна быть обратимой».

Полина Мотызлевская