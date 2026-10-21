Новак: поставки российского дизеля в США пойдут через Балтийское море
Россия будет поставлять дизельное топливо в США в первую очередь через порты в Балтийском море. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии «Вестям».
«Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика»,— уточнил господин Новак. Первый танкер с 40 тыс. т топлива отправится в США уже 22 октября.
Вице-премьер отметил, что Россия сможет отправлять дизель и в другие страны. «Это будет зависеть от того, какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые есть в Соединенных Штатах Америки, обеспечить поставками»,— пояснил господин Новак.