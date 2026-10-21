Новак: поставки российского дизеля в США пойдут через Балтийское море

«Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика»,— уточнил господин Новак. Первый танкер с 40 тыс. т топлива отправится в США уже 22 октября.