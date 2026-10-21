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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак: поставки российского дизеля в США пойдут через Балтийское море

Россия будет поставлять дизельное топливо в США в первую очередь через порты в Балтийском море. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии «Вестям».

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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«Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика»,— уточнил господин Новак. Первый танкер с 40 тыс. т топлива отправится в США уже 22 октября.
Вице-премьер отметил, что Россия сможет отправлять дизель и в другие страны. «Это будет зависеть от того, какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые есть в Соединенных Штатах Америки, обеспечить поставками»,— пояснил господин Новак.
В октябре Россия сможет поставить на рынок США и других партнеров до 300 тыс. т дизеля, говорил Александр Новак. В ноябре — до 500 тыс. т, в декабре — до 1 млн т. Всего до конца года, по его словам, объем дизельного экспорта может вырасти до 3-3,5 млн т в месяц.