В Минздраве предложили изменить перечень медпоказаний для проведения аборта

Замглавы Минздрава Евгения Котова сообщила, что 11,5 тыс. абортов в России проводятся по медицинским показаниям. Их перечень, считает она, можно изменить, поскольку современный уровень медицины позволяет сохранять беременность в большем количестве ситуаций.

«Конечно, медицина развивается, она не стоит на месте. И то, что раньше казалось препятствием для продолжения беременности, сейчас можно к этому отнестись по-другому»,— сказала госпожа Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что в этом вопросе нужна экспертная оценка, и Минздрав готов взяться за такую работу.

Среди показаний для прерывания беременности — неправильное внутриутробное развитие или смерть плода в утробе. Также в перечень показаний входят порок сердца, гипертоническая болезнь, нарушение работы щитовидной железы, заболевания нервной системы (эпилепсия, менингит), неврит зрительного нерва и др.

По данным Минздрава, число абортов в России за последние 10 лет снизилось более чем в 3,5 раза. В ведомстве это связывают с внедрением обязательного анкетирования женщин, желающих прервать беременность. 21 января министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в 2024 году такое анкетирование прошли 260 тыс. беременных женщин, из них почти 40 тыс. передумали делать аборт.

Полина Мотызлевская