Армения изучит доклад о последствиях ее возможного выхода из ЕАЭС
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти изучат доклад о последствиях возможного выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом он подчеркнул, что, несмотря на традиционные торговые связи с Россией, для Армении сверхважно сохранение суверенитета и независимости.
«Довольно объемный документ, мы знакомимся с документом, проанализируем, и в соответствии с этим оформим позицию Республики Армения»,— сказал Арарат Мирзоян журналистам. Он отметил, что не знает правового механизма, с помощью которого члены ЕАЭС могут исключить из союза другое государство.
Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправсовете подготовили доклад, в котором подсчитали последствия возможного приостановления членства Армении в ЕАЭС: армянский ВВП сократится на 15,6%, потребление — на 14,6%, а товарооборот с партнерами по «пятерке» — на 55,6%. Составители доклада также допустили приостановку членства Армении в союзе до референдума, так как действие в Армении закона о начале процесса вступления в ЕС «несет риски достижения целей функционирования ЕАЭС».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября заявил, что не видит нарушений договоренностей с ЕАЭС в стремлении в Евросоюз. Российский президент подчеркнул, что республике необходимо определиться «как можно быстрее» и организовать референдум.