Армения изучит доклад о последствиях ее возможного выхода из ЕАЭС

Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправсовете подготовили доклад, в котором подсчитали последствия возможного приостановления членства Армении в ЕАЭС: армянский ВВП сократится на 15,6%, потребление — на 14,6%, а товарооборот с партнерами по «пятерке» — на 55,6%. Составители доклада также допустили приостановку членства Армении в союзе до референдума, так как действие в Армении закона о начале процесса вступления в ЕС «несет риски достижения целей функционирования ЕАЭС».