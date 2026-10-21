Главу омского «Яблока» оштрафовали из-за комментария во «ВКонтакте» 2011 года

В партии отметили, что комментарий появился после серии взломов соцсетей госпожи Шнейдер в 2011 году и не принадлежит авторству политика. Комментарий обнаружили при мониторинге еще 12 августа, пишет «Яблоко» со ссылкой на материалы дела. В это время проходила избирательная кампания перед выборами в Госдуму, и Татьяна Шнейдер входила в семерку лидеров федерального списка «Яблока».