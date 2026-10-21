Главу омского «Яблока» оштрафовали из-за комментария во «ВКонтакте» 2011 года
Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал председателя омского «Яблока» Татьяну Шнейдер по статье о возбуждении ненависти из-за комментария во «ВКонтакте» 15-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
В партии отметили, что комментарий появился после серии взломов соцсетей госпожи Шнейдер в 2011 году и не принадлежит авторству политика. Комментарий обнаружили при мониторинге еще 12 августа, пишет «Яблоко» со ссылкой на материалы дела. В это время проходила избирательная кампания перед выборами в Госдуму, и Татьяна Шнейдер входила в семерку лидеров федерального списка «Яблока».
Во «ВКонтакте» не смогли подтвердить, что комментарий написала именно Татьяна Шнейдер, поскольку информация 15-летней давности на серверах компании не хранится. «Административное преследование Татьяны Шнейдер вне всяких сомнений связано с ее политической деятельностью и широкой поддержкой "Яблока" в Омской области»,— отметили в пресс-службе партии.