Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американский президент попросил российского коллегу «полностью пощадить» группировку ВСУ в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные дискуссии с Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война, может, наконец закончится. Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которую не видели со времен Второй мировой войны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

12 марта Владимир Путин на совещании в одном из пунктов управления курской группировкой войск заявил, что ко взятым в плен украинским военнослужащим в Курской области «прежде всего должны относиться как к террористам» в соответствии с российским законодательством.

Комментируя на следующий день предложение США о 30-дневном прекращении огня, он задался вопросом, как будет реализовано перемирие в регионе: «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?»

Подробнее о позиции России по перемирию — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».

Лусине Баласян