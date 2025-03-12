Путин: к плененным в Курской области украинцам отношение будет как к террористам

Россия будет относиться к пленным военнослужащим ВСУ, как к террористам, заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из пунктов управления курской группировкой войск. Он пояснил, что «люди, которые находятся на территории Курской области» совершают преступления против мирного населения и противодействуют ВС России и правоохранительным органам.

«Вот сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно ко всем, кто оказался в наших руках»,— заявил президент.

Владимир Путин также добавил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Президент сегодня вечером провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Это первый раз, когда господин Путин посетил Курскую область с момента вторжения в нее ВСУ в августе 2024 года. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.