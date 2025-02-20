Золотые слитки оказались в дефиците

В мире усиливается дефицит золотых слитков. Как пишет Financial Times, за последние недели золото стало самой прибыльной «сделкой Трампа». На прошлой неделе банки Южной Кореи приостановили продажу драгметаллов на фоне «беспрецедентного» спроса. В Лондоне и вовсе заявляют о нехватке слитков. Причина ажиотажа — спекуляции вокруг возможного введения пошлин на импорт золота в США. Хотя глава Белого дома драгметаллы в своей риторике не упоминал, аналитики уже начали корректировать прогнозы по цене золота. Goldman Sachs повысил свои целевые значения к концу года до $3,1-3,3 тыс. за тройскую унцию. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Мировое золото начало стекаться в США вскоре после победы Трампа на выборах. С тех пор запасы в Нью-Йорке увеличились более чем в два раза, до $106 млрд. По данным Comex, только в феврале JPMorgan Chase планирует поставить золото по фьючерсным контрактам в Нью-Йорк на сумму более $4 млрд.

На прошлой неделе Дональд Трамп уже объявил о введении всеобъемлющих 25-процентных импортных пошлин на сталь и алюминий. Теперь трейдеры обеспокоены, что та же судьба коснется и золота. Подобный уровень спроса на металл напоминает пандемический 2020-й, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Точно так же Нью-Йорк "засасывал" в себя эти слитки со всего мира, кстати, и из России тоже. В 2020 году было вывезено, по-моему, больше 600 т, чтобы удовлетворить потребность инвесторов, хеджеров в получении слитков. С новыми рекордами многие покупатели так называемого бумажного золота стали требовать поставки металла. Второй фактор — это тарифные войны. И, возможно, какие-то пошлины будут введены на ввозимое золото.

Тогда рациональный подход — это завезти слитки про запас, чтобы потом не платить лишнего».

Илон Маск потребовал провести аудит на военной базе Форт-Нокс, где хранится около половины золотого запаса США— больше 4,5 тыс. т. В соцсети Х он заявил, что хочет убедиться в наличии там металла. Как пишет Newsweek, если проверка все-таки состоится, любое расхождение между резервами в хранилище и опубликованными цифрами может вызвать шок на мировых рынках. Фьючерсы на золото в 2025 году выросли в Нью-Йорке на 11%. И некоторые аналитики прогнозируют, что уже в ближайшее время они впервые достигнут $3 тыс. за тройскую унцию.

Государству это выгодно, продолжает аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик: «Это новый тренд, который заложит Америка. Золото будет активно использоваться в формате кредитования для государственных нужд. Плюс то, что объявил Илон Маск по поводу Форт-Нокса: это сделано не для того, чтобы сказать, что там золота нет, а как раз подтвердить, что оно там есть. Следующим шагом станет выпуск долговых бумаг».

Спрос на золото поддерживается и Центробанками всего мира, они продолжают скупать металл, стремясь отойти от доллара. По данным Всемирного совета по золоту, последние три года объем покупок превышает 1 тыс. т золота. Это повышает и доверие частных инвесторов, говорит начальник отдела операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирина Лозинская: «Начиная с 2022 года, после того, как в марте отменили НДС на слитки драгоценных металлов, мы видим, что тезис про дедолларизацию и стимулирование покупки золота для инвестиций, для сохранения, сбережения средств физическими лицами, действительно работает.

Мы видим и подъем цен, и интерес со стороны инвесторов, и люди уже несколько проще стали относиться. Если мы берем цены за тройскую унцию на международном рынке, то в России можно купить с небольшими премиями — порядка 1-2%. Есть и разница между покупкой и продажей, определенный спред составляет от 4% до 5% в разных банках».

С начала 2025 года золото дорожает непрерывно. На прошлой неделе драгметалл пробил очередной рекорд, поднявшись выше $2,9 тыс. за тройскую унцию.

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Екатерина Вихарева