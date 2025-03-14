Томас Бах оставил преемнику дорогое теленаследство

Томас Бах, в этом году покидающий пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), кажется, сделал своего преемнику неплохой подарок. Он продлил на период с 2032 по 2036 год телеконтракт на трансляцию Олимпийских игр в США с NBCUniversal. Новый договор стоимостью $3 млрд даже выгоднее прежнего, все равно служившего одной из основ благополучия МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент МОК Томас Бах

Фото: Denis Balibouse / Reuters Президент МОК Томас Бах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет объявил о заключении нового договора на трансляцию Олимпийских игр на территории США с компанией NBCUniversal. NBC на самом деле сотрудничает с головной спортивной организацией очень давно. Первый контракт с ней был заключен еще перед Олимпиадой в Токио в 1964 году. С 1988 года NBC транслирует для американской публики все без исключения летние Олимпийские игры, а с 2002-го — еще и зимние. Новый контракт, по сути являющийся пролонгацией действующего, предусматривает повышение статуса вещателя с просто владельца медиаправ до «стратегического партнера». И в этом нет ничего странного, даже если забыть о долгой истории взаимоотношений МОК и NBC, а просто посмотреть на финансовые условия договора.

Он охватывает довольно короткий отрезок — с 2032 по 2034 год. Но стоимость соглашения составляет $3 млрд. У действующего — на период с 2014 по 2032 год — она равна $7,75 млрд.

Иными словами, среднегодовые поступления по пролонгированному контракту будут почти вдвое больше, чем по истекающему через семь лет,— $0,75 млрд против $0,43 млрд.

При этом и поступления нынешние являются одной из основ финансового благополучия МОК, в этом веке трансформировавшегося в процветающую в коммерческом плане и обладающую колоссальными финансовыми ресурсами организацию. За прошлый четырехлетний цикл — с 2021 по 2024 год — ее общие доходы, согласно официальному отчету, составили $7,6 млрд. 61% от них ($4,6 млрд) пришелся как раз на реализацию телеправ. Более трети от этой суммы принес договор с NBC.

Таким образом, покидающий в этом году пост президента МОК, который он занимал 12 лет, Томас Бах, кажется, сделал довольно приятный подарок своему преемнику. Он будет избран на следующей неделе. На освобождающуюся должность претендуют семь кандидатов: это главы крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов — британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лаппартьян и швед Юхан Элиаш, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, член исполкома МОК иорданец Фейсал бен Хусейн, а также олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, министр спорта Зимбабве.

Исполнительный директор холдинга Comcast (в него входит NBCUniversal) Брайан Робертс, комментируя продление отношений телекомпании с МОК, сказал, что «нет ни одного события, похожего на Олимпийские игры» с точки зрения «радости» и «духа объединения», и пообещал, что компания будет обеспечивать партнеру «еще более инновационную техническую поддержку». А предположить, что повлияло на решение NBC это партнерство продлить, несложно.

На самом деле несколько лет назад эксперты высказывали сомнения насчет того, насколько выгодным она его считает. Это было связано с провальными показателями летней Олимпиады в Токио, прошедшей в 2021 году.

Средняя ежедневная аудитория ее трансляций на NBC составляла 15,6 млн зрителей — на 42% меньше, чем во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Аналитики связывали падение как с неудобным для Америки часовым поясом японской столицы, так и с антуражем, пострадавшим из-за наложенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Речь, например, о пустых трибунах стадионов. Но прошлогодняя летняя Олимпиада в Париже компенсировала эту неудачу. Во время нее среднесуточная аудитория трансляций NBC достигла 67 млн зрителей.

Кроме того, Insidethegames отмечает, что на период действия нового договора выпадают две Олимпиады. И первая из них, зимняя 2034 года, состоится в США — в Солт-Лейк-Сити. Хозяин летней 2036-го еще не определен.

Алексей Доспехов