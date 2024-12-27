О, МОК, куда несешься ты?

В 2024 году Международный олимпийский комитет (МОК) столкнулся с неожиданной проблемой. Три участника программы TOP, объединяющей главных спонсоров олимпийского движения,— Panasonic, Bridgestone и Toyota, совокупно приносившие МОК сотни миллионов долларов в год, отказались от сотрудничества. Заявления представителей руководства Panasonic и Bridgestone, сославшихся на изменение рыночной конъюнктуры, еще можно объяснить обычными бизнес-процессами. Но вот слова главы Toyota Акио Тоёды, посчитавшего, что МОК отклонился от курса, увлекшись политикой, должны насторожить руководство головной олимпийской структуры. Ведь еще ни разу в истории не было случая, чтобы МОК терял всего за год так много партнеров. А на подходе еще две вероятные крупные потери — Atos и Intel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура Пьера де Кубертена на входе в здание МОК в Лозанне (Швейцария)

Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters Скульптура Пьера де Кубертена на входе в здание МОК в Лозанне (Швейцария)

Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters

В 2024 году Международный олимпийский комитет должен был с учетом того, что летом состоялись Игры в Париже, получить возможность отчитаться о взятии новых горизонтов. Вместо этого он столкнулся с неожиданными сложностями. Сразу три участника программы TOP, объединяющей ключевых спонсоров МОК, отказались от сотрудничества с руководящей олимпийской структурой. Все три — японские и при этом глобальные — Panasonic, Bridgestone и Toyota. Отметим, что в программу TOP, объединяющую ключевых спонсоров МОК, в 2024 году входили 15 глобальных компаний. Иными словами, организация уже столкнулась с потерей 20% важнейших спонсоров.

Программа TOP была запущена в 1985 году. В своем первом четырехлетнем цикле она, по подсчетам Sports Business Journal (SBJ), принесла МОК $96 млн.

Впоследствии цена за место в числе топовых спонсоров МОК росла, места в ней ценились все выше и выше, а отдавать их не был готов никто. Достаточно сказать, что за все время существования до 2024 года программа TOP лишалась только трех партнеров: Dow, GE и McDonalds.

В цикле 1997–2000 годов программа TOP, как известно из отчетности МОК, принесла более $500 млн. А уже в цикле 2013–2016 годов — более $1 млрд. За цикл 2017–2020 годов она сгенерировала более $2,3 млрд. Цифр, касающихся текущего цикла (2021–2024 годов), пока нет. Но из промежуточной отчетности МОК следует, что за первую его половину программа TOP принесла $1,5 млрд. Нетрудно предположить, что итоговая сумма составит около $3 млрд. Это более 30% дохода, генерируемого МОК за цикл. За минувший олимпийский цикл доходы МОК составили около $7,6 млрд. Чуть более 60% из них принесла реализация прав на телетрансляции. Поступления от программы TOP на втором месте.

Вклад вышеозначенных японских компаний в бюджет МОК был значительным. Согласно отчетности Panasonic, в период с 2017 по 2024 год компания выплатила МОК $320 млн. Взносы Toyota c 2015 года превысили $830 млн.

При этом еще перед стартом парижской Олимпиады все три японских концерна выражали верность МОК, а также надежду на продолжение сотрудничества. Однако после Игр 2024 года в Париже японцы принялись отказываться от спонсирования МОК.

В самой головной олимпийской структуре стараются не видеть в уходе спонсоров ничего особенного. Так Анн-Софи Вумар, глава отдела маркетинга МОК, слова которой приводит SBJ, отметила, что в случившемся нет ничего страшного. Она добавила, что «МОК постоянно проводит работу как с действующими спонсорами, так и с потенциальными». А Крис Реннер, один из топ-менеджеров консалтинговой компании rEvolution, в свое время имевший отношение к реализации программы TOP, отметил, что уход спонсоров не так уж страшен. Он полагает, что МОК всегда может переформатировать спонсорские категории. «Помните Fuji и Kodak? Их уже нет, а МОК придумал с тех пор что-то новое»,— отметил господин Реннер, добавивший, что МОК всегда может переформатировать категории спонсорства для вхождения компаний в список TOP. Он также уверен, что олимпийское движение становится все более привлекательным для публики, а значит, и для спонсоров. Мнение господина Реннера разделяют множество специалистов, большинство из которых, правда, так или иначе причастны к продажам «олимпийских» продуктов.

А вот руководитель Toyota прямо заявил, что с олимпийским движением что-то не так.

Акио Тоёда, потомок основателя компании Киитиро Тоёды, оказался единственным из боссов японских «отказников», не ставшим объяснять отказ от сотрудничества с МОК туманной формулировкой о совершенствовании бизнес-процессов. Господин Тоёда отметил, что Игры стали чрезмерно политизированными, а также сказал, что так и не понял, на какие цели МОК расходовал средства, которые получал от Toyota. По мнению Акио Тоёды, они должны были идти на поддержку спортсменов, но этого не случалось. Господин Тоёда напрямую не упомянул, когда говорил о политизации деятельности МОК, Россию. Это не удивительно, учитывая, что МИД РФ запретил ему въезд в Россию. Тем не менее трудно найти лучший пример политизации олимпийского движения, чем сага с отстранением российского спорта от международных соревнований.

Важным фактором, сподвигнувшим спонсоров отказаться от поддержки МОК, является также снижение аудитории Игр. Согласно данным портала Statista, в Пекине-2008 и Лондоне-2012 суммарная аудитория Игр составляла более 3,5 млрд зрителей. В Рио-де-Жанейро-2016 она снизилась до 3,2 млрд. В Токио-2020 (из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры прошли в 2021 году) — до 3,05 млрд. Как видно, всего за полтора десятилетия олимпийское шоу потеряло около полумиллиарда зрителей. Спонсоры на такое не могут не реагировать. В итоге в очереди на выход из числа участников TOP, как сообщает тот же SBJ, могут оказаться такие крупные игроки, как Atos и Intel. У обеих компаний в ближайшее время истекают контракты, и они не сообщали о намерении их продлить. Если МОК лишится еще французской IT-компании и американского гиганта в сфере производства чипов (обе структуры в последнее время испытывают сложности), то окажется, что олимпийское движение всего за один цикл потеряло треть крупнейших спонсоров.

Александр Петров