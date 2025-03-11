Олимпийская партия

Выбирая в семерке кандидатов того, у которого самая яркая и насыщенная биография, промахнуться трудно. Себастьян Коу в молодости был выдающимся бегуном на средние дистанции, который на любимой 1500-метровке завоевал два олимпийских золота. После окончания карьеры спортсмена была не менее насыщенная карьера политика и функционера. Коу возглавлял заявочный, а затем и организационный комитет лондонской Олимпиады-2012, к которой было много придирок, но которая запомнилась, во-первых, исключительной пышностью, а во-вторых, идеально воплощенной в жизнь идеей «олимпийской урбанистики», когда, пусть ценой колоссальных затрат, под крупнейшие и престижнейшие из соревнований отправляется на свалку целый большой депрессивный район, превращающийся из захудалого и бедного во вполне приличный. Такая судьба ждала лондонский Ист-Энд.

В спорте у Себастьяна Коу была масса разных должностей и функций. Мало кто, например, помнит, что ему довелось руководить не только Национальным олимпийским комитетом Великобритании, но и Комитетом по этике Международной федерации футбола (FIFA). Зато все, кто интересуется спортом, в курсе, что уже десять лет он первое лицо в мировой легкой атлетике, «королевском» виде олимпийской программы.

Трудно промахнуться и выбирая самого бескомпромиссного и неоднозначного персонажа в кандидатской семерке — тоже Себастьян Коу. Эту бескомпромиссность, специфический стиль раскрывают инициативы барона Коу на посту президента World Athletics, объединяющей 214 национальных ассоциаций.

Иногда кажется, что ему обязательно нужно оставаться хедлайнером в новостном поле.

В 2015 году с инициированных Коу сверхжестких санкций в отношении российской легкой атлетики начался разросшийся потом до колоссальных масштабов отечественный «допинговый кризис».

Вскоре Коу был уже фронтменом еще не успевшей стать трендом борьбы за «чистоту» женского спорта, и до сих пор радикальнее структуры, чем World Athletics, в этом сегменте нет: дошло до того, что она недавно объявила, что будет изучать возможность определения гендерной принадлежности спортсменов на генном уровне. Плюс — резко контрастирующее с принципами Международного олимпийского комитета, все еще отказывающегося от окончательной «коммерциализации» Олимпиад и официальных призовых за выступления на них, решение выделить по $50 тыс. победителям прошлогодних парижских Игр. Плюс — зафиксированное в предвыборном манифесте намерение так основательно перетряхнуть олимпийскую структуру, как ее еще никто не перетряхивал,— с перемещением некоторых видов из летних Олимпиад в зимние. Плюс — неожиданная для человека в 67-летнем возрасте любовь к искусственному интеллекту и всяким технологическим прорывам, которой Коу щедро делился во время состоявшего на днях разговора с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Эта радикальность, даже безбашенность мешает четко определить статус Себастьяна Коу на финише предвыборной гонки. В багаже — и блестящие регалии, и публичная критика со стороны разгневанных попиранием святынь членов МОК, для значительной части которых Коу со своими причудами, похоже, трансформировался из лидера во врага, такого же лютого, каким был только что для российского спортивного сообщества, не забывающего о том, что федерация британца — чуть ли не единственная среди крупных по летним видам, до сих пор хотя бы не приоткрывшая дверь для российских спортсменов на свои соревнования: все остальные уже смягчили санкции.

Но и тут ведь все неоднозначно. Есть ведь еще февральское заявление Себастьяна Коу о необходимости «немедленного» возвращения России в международный спорт после окончания российско-украинского конфликта, а также наверняка не стершиеся у него воспоминания о первом олимпийском золоте. Завоевал его Коу на московской Олимпиаде, на которую отправился, наплевав на ее бойкот со стороны США и их союзников, нейтральный статус и геополитические катаклизмы.