Американские импортеры вин из Европы обеспокоены перспективой пошлин в 200%

Американские компании, специализирующиеся на импорте и продаже европейских вин, крайне встревожены заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности введения 200-процентных пошлин на алкоголь из ЕС.

«Тариф в 200% на импорт вина разрушит американские компании. Это нанесло бы существенно больший экономический ущерб здесь, в США, чем в Европе»,— заявил Reuters глава американского Альянса торговли вином Бен Анефф. По словам владелицы импортера вин Mary Taylor Wine Мэри Тейлор, сейчас у нее в пути находится 16 контейнеров с винами из ЕС — 200-процентные пошлины уничтожили бы всю их чистую стоимость. «Какой клиент захочет платить $45 за бутылку вина, которую он покупал за $15 неделю назад?» — отметил глава другого импортера, Bowler Wine, Гэб Боулер.

В среду Еврокомиссия сообщила, что в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий из ЕС готова ввести собственные пошлины, которые затронут американские поставки на €26 млрд. Вчера господин Трамп заявил, что «если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС». После этого заявления акции многих алкогольных производителей из стран ЕС упали.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».

Яна Рождественская