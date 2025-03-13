Европа вступает в торговую войну

В ответ на 25-процентные пошлины на европейские сталь и алюминий, введенные ранее США, Евросоюз готов развернуть встречные ограничения, сообщила в среду, 12 марта, Еврокомиссия (ЕК). Речь идет о пошлинах, которые затронут американские поставки на €26 млрд. Сумма соответствует экономическому масштабу тарифов США для ЕС, который оценен ЕК в $28 млрд.

Ограничения будут вводиться в два этапа. Первый начнется уже 1 апреля: в эту дату ЕС возобновит действие мер, развернутых в отношении США в 2018 и 2020 годах. Поясним: европейские пошлины на некоторые категории промышленной продукции, а также на сельхозтовары вводились и в прошлый президентский срок Дональда Трампа — и также в ответ на тарифы США (см. “Ъ” от 20 июня 2018 года). Второй этап предполагает разворачивание дополнительных мер с 13 апреля. Что именно подпадет под ограничения в эту дату, пока неизвестно.

Расширенный же список, опубликованный ЕК (товары, которые будут обложены пошлинами, по всей видимости, выберут из него), состоит из 99 страниц и включает в том числе сталь, алюминий, полимеры, а также бытовую технику и продукцию АПК (в том числе говядину, молочные продукты и сахар). Большинство попавших в перечень категорий продукции не входит в число ключевых товаров, импортируемых Европой из США. Чувствительным же для обеих сторон может оказаться увеличение тарифов на поставки производственного оборудования и транспортных средств.

Отметим, в 2024 году США были главным направлением экспорта для Евросоюза. По данным Евростата, доля этой страны в экспорте ЕС оценивается в 20,6%. В поставках на территорию ЕС США по итогам года заняли второе место с долей 13,7% (первое — у Китая с 21,3%). От изменений торгового ландшафта серьезнее других могут пострадать Германия, Нидерланды, Франция и Бельгия, для которых США остаются важнейшим торговым партнером.

Усиление противоречий с США отразится и на монетарной политике Европейского центробанка (ЕЦБ). Как заявила вчера его глава Кристин Лагард, фрагментация торговли и повышение расходов на оборону при ограниченности собственных мощностей могут разогнать инфляцию в ЕС. На мартовском заседании ЕЦБ вновь снизил ставки (см. “Ъ” от 7 марта), но уверенности в том, что смягчение монетарной политики продолжится и далее, сейчас нет.

Кристина Боровикова