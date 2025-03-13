Акции алкогольных производителей ЕС упали из-за угроз Трампа ввести пошлины в 200%

Котировки акций алкогольных производителей из стран ЕС серьезно просели после угроз президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на алкоголь из Франции и других стран ЕС. Так, акции французских Pernod Ricard и Remy Cointreau к 18:45 мск подешевели на 3,85% и 4,3% соответственно, а котировки итальянского производителя алкоголя Campari — на 4,1%.

Накануне, 12 марта, Еврокомиссия сообщила, что в ответ на 25-процентные пошлины на европейские сталь и алюминий, введенные ранее США, ЕС готов принять ответные меры. Речь идет о пошлинах, которые затронут американские поставки на €26 млрд. Эта сумма примерно соответствует экономическому эффекту от американских пошлин на товары из ЕС, который оценен Еврокомиссией в $28 млрд.

Сегодня, 13 марта, господин Трамп заявил, что «если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС».

Подробности — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».

Кирилл Сарханянц