Трамп пригрозил пошлинами в 200% на французский алкоголь из-за тарифов ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести 200-процентные пошлины на алкоголь из Франции и других стран ЕС. Так он собирается ответить на решение Евросоюза повысить до 50% тарифы на ввоз американского виски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил пользу этой меры для виноделия и производства шампанского в стране.

Глава Белого дома при этом назвал Евросоюз «одним из самых враждебных и недобросовестных тарифных органов в мире». Это объединение создано, чтобы использовать США в своих интересах, убежден Дональд Трамп.

В среду, 12 марта, в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что в ответ на 25-процентные пошлины на европейские сталь и алюминий, введенные ранее США, Евросоюз готов развернуть встречные ограничения. Речь идет о пошлинах, которые касаются американских поставок на €26 млрд. Сумма соответствует экономическому масштабу тарифов США для ЕС, который оценен ЕК в $28 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».