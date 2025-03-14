Минобороны: в Курской области освобождены 28 населенных пунктов

Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий освободила 28 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о следующих населенных пунктах: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка.

Сегодня в Минобороны сообщили, что у ВСУ была отбита слобода Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Вчера стало известно, что российские военные освободили город Суджа, поселок Меловой Суджанского района и хутор Подол Беловского района в Курской области.

Подробнее об освобождении Суджи — в публикации «Ъ-Черноземье» «Учиться радоваться простым вещам».

Егор Якимов