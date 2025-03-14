Российские войска освободили слободу Гончаровка в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ слободу Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также подразделения группировки поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня и Рубанщина. Отражена одна контратака ВСУ.

За сутки вооруженные силы Украины лишились на курском направлении свыше 260 солдат, еще 12 сдались в плен. Также уничтожены пять бронетранспортеров, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три пункта управления БПЛА, две боевые бронированные машины и два миномета.

В общий состав потерь Украины вошли более 67 410 военнослужащих, 2 433 автомобиля, 2 198 боевых бронированных машин, 553 артиллерийских орудия, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 120 станций РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Накануне подразделения группировки войск «Север» освободили поселок Меловой Суджанского района, хутор Подол Беловского района и райцентр Суджа в Курской области. По данным на вчерашний вечер, после этого из приграничья эвакуировали 199 человек. Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что России осталось отбить у ВСУ пять курских населенных пунктов.

Подробнее об освобождении Суджи — в публикации «Ъ-Черноземье» «Учиться радоваться простым вещам».

Алина Морозова