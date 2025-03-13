Российские войска отбили у ВСУ курскую Суджу

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили город Суджа, поселок Меловой Суджанского района и хутор Подол Беловского района в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суджа находилась под контролем Украины с августа 2024 года, когда началось вторжение в регион. Накануне в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военнослужащие беспрепятственного перемещаются по центральной площади города и поднимают свой флаг возле райадминистрации.

К вечеру врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи вывезли 68 мирных жителей, к утру 13 марта их число достигло 120. Помощник главы МЧС Юрий Мезинов рассказывал, что в Судже и соседних населенных пунктах обнаружили более 100 человек из списков пропавших без вести.

Ближе к ночи Кремль сообщил, что 12 марта Курскую область посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Последний рассказал, что было освобождено 86% захваченной территории региона.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Пункты назначения».

Алина Морозова