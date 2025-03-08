Российские войска освободили три деревни в Курской области

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Все три деревни находятся к северу от Суджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. 26 февраля Минобороны заявило об освобождении населенных пунктов Орловка и Погребки, 27 февраля — хутора Никольский. По данным New York Post, ВСУ могут отступить из российского региона в течение двух недель.