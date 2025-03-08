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Коммерсантъ FM
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Российские войска освободили три деревни в Курской области

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Все три деревни находятся к северу от Суджи.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ. 26 февраля Минобороны заявило об освобождении населенных пунктов Орловка и Погребки, 27 февраля — хутора Никольский. По данным New York Post, ВСУ могут отступить из российского региона в течение двух недель.

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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