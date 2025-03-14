МТС делит облако

МТС (MOEX: MTSS) выделяет из своей структуры направление облачного интегратора, которое займется реализацией крупных проектов по цифровой трансформации. Среди них проекты в области управления данными и искусственным интеллектом, а также профессиональные сервисы. МТС столкнется с серьезной конкуренцией со стороны крупных участников рынка и специализированных интеграторов, предлагающих гибридные и мультиоблачные среды, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

МТС выделяет из своего облачного бизнеса (МТС Web Services) отдельное направление — облачного интегратора (в том числе разворачивает виртуальную инфраструктуру), который будет заниматься комплексными проектами по внедрению облаков и цифровой трансформации в крупном бизнесе. Об этом “Ъ” сообщили в компании. У новой структуры своя отдельная команда и руководство, однако юридически она остается внутри МТС Web Services (MWS). Собеседник “Ъ”, знакомый с планами МТС, говорит, что компания ожидает выручку от облачного интегратора в 2025 году около 2 млрд руб.

В рамках инфраструктурных решений специалисты будут разворачивать для заказчиков частные, гибридные и мультиоблачные среды любой сложности, платформы по управлению контейнеризацией, добавляют в компании. Также облачный интегратор планирует разрабатывать специализированные ИИ-модели под потребности заказчиков, основным направлением указывается внедрение компьютерного зрения в промышленности. Кроме того, MWS сможет развернуть ряд сервисов для хранения и обработки большого объема данных.

Вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский добавляет, что «в тех сферах, где у компании недостаточно своей экспертизы, будут привлекаться партнеры». Это ведущие вендоры и интеграторы в своих отраслях, их более 50.

Ранее “Ъ” писал, что 95% крупных компаний в России используют облачные технологии, но в сегменте среднего бизнеса — только 35%, а малого — всего 10%. При этом уже к 2030 году рынок облачных технологий может вырасти в четыре с половиной раза, до 550 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 января).

До конца четвертого квартала 2025 года объем инвестиций МТС в проект может составить 6–9 млрд руб., считает старший аналитик инвестиционной платформы AMCH Даниил Тюнь. Объем будет зависеть от привлеченных и созданных мощностей проекта. Он замечает, что основные вызовы для нового интегратора связаны с конкуренцией и доверием рынка.

С ним соглашается руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов и добавляет, что МТС столкнется с серьезной конкуренцией со стороны крупных игроков и специализированных интеграторов, предлагающих гибридные и мультиоблачные среды.

МТС является «гигантом IT- и телеком-отраслей», поэтому свою нишу она сможет занять, возражает директор по связям с общественностью облачной платформы RCloud by 3data Дмитрий Преде. «Облачный рынок становится все более конкурентным, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие три года начнется серьезная борьба за клиентов среди операторов и интеграторов»,— добавляет он.

Частные, гибридные и мультиоблачные среды любой сложности предлагают множество российских провайдеров, замечает директор K2 Cloud Сергея Зинкевич. Однако сегмент частных облаков, несмотря на свой рост, по-прежнему довольно узкий. Из-за высокой стоимости реализации подобных проектов в частных облаках заинтересовано лишь ограниченное число крупнейших российских компаний, предупреждает господин Зинкевич.

Олег Козырицкий