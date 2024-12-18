Встреча в IT-пути

МТС (MOEX: MTSS) проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. По данным “Ъ”, в компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасность и другие. В перспективе МТС может провести IPO структуры, считают эксперты, что позволит компании привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

МТС в рамках собственной реструктуризации утвердила структуру компании MWS (MTС Web Services), в которую еще с 2021 года переносила свои инфраструктурные и облачные сервисы, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией в компании. По его словам, «у МТС были планы по выделению ключевых IT-активов в отдельную компанию». По замыслу MWS превратится в самостоятельного игрока IT-рынка, единую технологическую компанию, которая объединит в себе команды, отвечающие за технологии ИИ, большие данные и облачные сервисы. В частности, туда могут войти «МТС Диджитал», МТС AI, MWS (бывший МТС Cloud), Big Data, а также активы в области инноваций и кибербезопасности, рассказал собеседник “Ъ”. «Выручка компании может составить 230 млрд руб. к 2030 году, пост главы новой структуры может занять первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин»,— поделился собеседник “Ъ”.

Это подтверждает другой собеседник “Ъ”, близкий к компании: «В структуру MWS также может войти подразделение по кибербезопасности и VisionLabs (системы умного зрения.— “Ъ”)». При этом, говорит он, внутри самих IT-активов компании изменения не планируются. Источник уточняет, что в перспективе MWS может быть выведена на биржу, однако конкретные сроки не называет. В МТС отказались от комментариев.

АО МВС зарегистрировано в 2021 году в Москве, входит в группу компаний МТС. С 2023 года ее гендиректор Игорь Зарубинский. В АО входит облачный бизнес группы, который включает 15 дата-центров. В третьем квартале 2024 года МТС отчиталась, что ее облачный бизнес вырос на 42%, не приводя абсолютных цифр. В финансовой отчетности МТС не приведены отдельные показатели выручки и прибыли по MWS.

Выручка ПАО МТС за третий квартал 2024 года выросла на 15,3% год к году и достигла 180,4 млрд руб., следует из отчетности. При этом чистая прибыль ПАО за период сократилась год к году на 88,8%, до 1 млрд руб. против 9 млрд руб. в июле—сентябре 2023 года.

В сентябре в интервью Forbes президент МТС Вячеслав Николаев заявлял, что выведет на IPO до пяти компаний в ближайшие несколько лет. В числе первых было названо направление рекламных технологий МТС Ads. 16 декабря Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что в компании готовится реструктуризация, а президент компании Вячеслав Николаев может стать председателем совета директоров. Господина Николаева на своем посту может сменить Инесса Галактионова, которая сейчас занимает должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС, писали «Ведомости» в тот же день.

За реструктуризацией может последовать привлечение в IT-направление стратегического инвестора, финансовый ресурс которого будет использоваться до тех пор, пока фондовый рынок не начнет снова высоко оценивать новых эмитентов, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Чистый долг АО МВС (без учета задолженности по аренде) по состоянию на 19 ноября составлял 460 млрд руб., то есть 1,9 показателя OIBDA (LTM), говорит он. «Долговая нагрузка у МТС, как у других операторов связи, существенная. Отличие от других операторов состоит в том, что МТС платит высокие дивиденды, и фондовый рынок опасается, что в будущем они снизятся»,— объясняет он.

Независимый телеком-аналитик Алексей Слукин считает, что вывод IT-бизнеса группы в отдельную компанию не только позволит вывести компанию на IPO, но и дать «ей больше свободы от реализации внутренних задач разработки и поддержки экосистемных сервисов». «Сейчас компания не выдерживает конкуренции из-за внутренних ограничений экосистемы, ей нужно развиваться по рыночным правилам»,— считает он.

Это частая практика для рынка, когда под IPO выделяется актив, потенциально оцениваемый с более высокими мультипликаторами, говорит партнер инвестиционной компании KAMA FLOW Павел Охонин. При этом, отмечает он, вывод дочерних структур на IPO позволит снизить долговую нагрузку и потенциально высвободить денежный поток под дивиденды.

Алексей Жабин