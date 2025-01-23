Облака стали тучнее

95% крупных компаний в России используют облачные технологии, но в сегменте среднего бизнеса — только 35%, а малого и вовсе 10%. При этом уже к 2030 году рынок облачных технологий может вырасти в 4,5 раза, до 550 млрд руб. Эксперты считают эту оценку недостаточно амбициозной, однако отмечают, что для более быстрого роста рынка компаниям из сектора среднего и малого бизнеса требуется упростить доступ к технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием облачного провайдера Nubes, из которого следует, что в 2024 году более 95% компаний из крупного бизнеса полностью или частично перешли на использование облачных технологий, а в среднем бизнесе (прибыль в пределах 0,8–2 млрд руб. в год) доля компаний-пользователей составляет 35%. В малом бизнесе процент миграции в облака в компании оценивают еще ниже, на уровне 10–12%.

Средняя стоимость перехода на облачную инфраструктуру к январю 2025 года составила около 250–300 тыс. руб. для небольших компаний, порядка 500–600 тыс. руб.— для средних и свыше 600 тыс. руб.— для крупного бизнеса.

По прогнозам аналитиков Nubes, к 2030 году рынок IaaS и PaaS (облачная инфраструктура/платформа как услуга) вырастет в 4,5 раза и достигнет 550 млрд руб. по сравнению с 121 млрд в 2024 году.

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В Nubes отмечают, что в 2024 году экономическая ситуация способствовала переходу в облака среднего бизнеса вместо аренды или покупки оборудования для хранения данных. «В первую очередь это связано с высокой ставкой ЦБ и стоимостью оборудования»,— считают аналитики провайдера. Кроме того, исследователи добавляют, что облако для компании позволяет сохранять гибкость, поскольку его мощность можно наращивать и сокращать в любой момент, в отличие от физических серверов.

Однако малый бизнес, напротив, не видит необходимости использовать облачные технологии, говорят в компании: сфера услуг, фермерские хозяйства и другие виды деятельности ИП и самозанятых не требуют обмена большими объемами данных. Исключения составляют ИП и небольшие ООО, специализирующиеся на консалтинге и разработке ПО, где есть спрос на PaaS.

Ранее “Ъ” писал, что объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достигнет 165,6 млрд руб.; рост к 2023 году составит 36,3%. Крупнейшими игроками рынка в 2024 году стали Cloud.ru (28,9%), РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (11,4%), Selectel (6,7%) и MTS Web Services (6,5%), следовало из отчета iKS-Consulting (см. “Ъ” от 13 декабря 2024 года).

Директор по связям с общественностью облачной платформы RCloud by 3data Дмитрий Преде отмечает, что среди их заказчиков все больше тех, кто переходит от классического colocation (услуга по размещению оборудования в ЦОД) к гибридной модели, то есть готовы размещать часть инфраструктуры у облачного провайдера. «Мы связываем это с высокой стоимостью и длительным сроком поставки "железа", а также потребностью заказчиков быстро увеличивать и сокращать количество IT-ресурсов»,— добавляет господин Преде.

«Увеличивающееся число угроз в области кибербезопасности также подталкивает компании к работе с облачными провайдерами в вопросах защиты данных, особенно в условиях дефицита специалистов по ИБ»,— отмечает директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. Также он замечает, что прогноз Nubes по росту рынка на 2030 год — «это минимальный показатель».

С этим соглашается гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов и добавляет, что «малый бизнес, исходя из собственных задач, будет продолжать расти именно в сегменте SaaS». «Рост до 550 млрд руб. к 2030 году выглядит как скорее пессимистичный прогноз, и мы ожидаем рост значительно выше: рынок к 2030 году может превышать 650–700 млрд руб.»,— прогнозирует технический лидер по развитию облачных сервисов провайдера облачных и AI-решений Cloud.ru Григорий Немыченков. Однако, по его мнению, рост рынка требует и дальнейшей демократизации доступа к облачным услугам.

Олег Козырицкий