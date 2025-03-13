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Коммерсантъ FM
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Словесная сессия фондового рынка

Индекс Мосбиржи следует за президентами США и РФ

Геополитические новости продолжают двигать российский фондовый рынок. Пессимистические настроения на разрешение конфликта на Украине на основной сессии Московской биржи (MOEX: MOEX) подтолкнули индекс к уровню 3100 пунктов, минимуму за последний месяц. Однако заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке перемирия подняло настроение инвесторам, а индекс вернуло выше уровня 3200 пунктов. Впрочем, как отмечают эксперты, временные перемирия очень зыбки и часто нарушаются, а нынешняя реакция может оказаться фальстартом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последние торги на Московской бирже напомнили события месячной давности. Тогда, 12 февраля, основная сессия проходила без излишнего оптимизма: индекс Московской биржи вырос на символические 0,2%.

Однако телефонный разговор президентов России и США о перспективах разрешения украинского конфликта поднял индекс на 8,5% (см. “Ъ” от 13 февраля).

На торгах в четверг, 13 марта, тенденция складывалась даже менее позитивно. Индекс в основную сессию показал снижение почти на 2%, до 3121,57 пункта, в ходе торгов достигая уровня 3100 пунктов, минимума за последний месяц. Многие ликвидные акции, в том числе Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, на основной сессии потеряли в цене 1–3%.

Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, возможно, инвесторы «заложили в котировки чрезмерно позитивные ожидания и в отсутствие их подтверждения рынок корректируется». По словам аналитика «Алор Брокера» Игоря Соколова, рынок закрывал «гэп по индексу, образовавшийся 13 февраля».

Да и заявления российских чиновников не внушали оптимизма инвесторам на хотя бы переговоры по предложению США о 30-дневном перемирии. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что «30-дневное временное перемирие нам… ничего не дает». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что «должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны» (цитата по «Интерфаксу»).

Дональд Трамп, президент США, 13 марта, «РИА Новости»:

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также обсуждаем все остальные элементы окончательного соглашения».

Фактически рынок снижался на ожиданиях ухудшения геополитической обстановки, а также потенциальном вводе новых санкций. Как отмечает руководитель анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых, шла «умеренная фиксация прибыли после ралли, тем более что у Дональда Трампа есть не только пряник, но и кнут в виде новых санкций». Кроме того, по ее словам, если США и согласятся снять ограничения, но только «по тем направлениям, где мы не конкурируем с ними, и, скорее всего, на условиях возврата их бизнеса на наш рынок». Либо это могут быть малозначащие для фондового рынка санкции, считает эксперт.

Как на заявление президента США о санкциях отреагировали Мосбиржа и рубль

Однако заявления президента РФ Владимира Путина, которые пришлись как раз на окончание основной сессии и начало вечерних торгов, резко поменяли настроения инвесторов. Индекс IMOEX2 (который рассчитывается на дополнительных сессиях) взлетел выше уровня 3200 пунктов, прибавив в первые минуты торгов 2,6%. В течение первого часа вечерней сессии он поднимался до отметки 3206,64 пункта. Объем торгов в этот период превысил 40 млрд руб., что составило треть от объема основной сессии (117 млрд руб.). Котировки ликвидных акций показывали рост в пределах 1% выше закрытия торгов во вторник. Ближе к 21:00 индекс находился в районе отметки 3180 пунктов.

Не исключено, что на действия инвесторов оказала влияние готовность главы РФ заключить перемирие и они вначале не обратили внимание на «нюансы», которые затрагивают в том числе боевые действия в Курской области, да и по всей линии боевого соприкосновения, превышающей 2000 км. При этом, как отмечает госпожа Малых, «временные перемирия, как правило, очень зыбки и часто нарушаются и реакция на них может оказаться фальстартом».

Фондовый рынок продолжает закладывать в цены потенциальное завершение конфликта, но любая эскалация негативно отражается на российских акциях и индексе Московской биржи.

Но на рынок влияют также и другие факторы. По словам Наталии Малых, инвесторы «питают надежду на смягчение ДКП и это отчасти компенсирует геополитические риски». И последние данные по инфляции подтвердили снижение ценового давления. В частности, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что «инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения». Хотя и отметил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

Кирилл Балабанов

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