Словесная сессия фондового рынка

Геополитические новости продолжают двигать российский фондовый рынок. Пессимистические настроения на разрешение конфликта на Украине на основной сессии Московской биржи (MOEX: MOEX) подтолкнули индекс к уровню 3100 пунктов, минимуму за последний месяц. Однако заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке перемирия подняло настроение инвесторам, а индекс вернуло выше уровня 3200 пунктов. Впрочем, как отмечают эксперты, временные перемирия очень зыбки и часто нарушаются, а нынешняя реакция может оказаться фальстартом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последние торги на Московской бирже напомнили события месячной давности. Тогда, 12 февраля, основная сессия проходила без излишнего оптимизма: индекс Московской биржи вырос на символические 0,2%.

Однако телефонный разговор президентов России и США о перспективах разрешения украинского конфликта поднял индекс на 8,5% (см. “Ъ” от 13 февраля).

На торгах в четверг, 13 марта, тенденция складывалась даже менее позитивно. Индекс в основную сессию показал снижение почти на 2%, до 3121,57 пункта, в ходе торгов достигая уровня 3100 пунктов, минимума за последний месяц. Многие ликвидные акции, в том числе Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, на основной сессии потеряли в цене 1–3%.

Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, возможно, инвесторы «заложили в котировки чрезмерно позитивные ожидания и в отсутствие их подтверждения рынок корректируется». По словам аналитика «Алор Брокера» Игоря Соколова, рынок закрывал «гэп по индексу, образовавшийся 13 февраля».

Да и заявления российских чиновников не внушали оптимизма инвесторам на хотя бы переговоры по предложению США о 30-дневном перемирии. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что «30-дневное временное перемирие нам… ничего не дает». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что «должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны» (цитата по «Интерфаксу»).

Дональд Трамп, президент США, 13 марта, «РИА Новости»: «Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также обсуждаем все остальные элементы окончательного соглашения».

Фактически рынок снижался на ожиданиях ухудшения геополитической обстановки, а также потенциальном вводе новых санкций. Как отмечает руководитель анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых, шла «умеренная фиксация прибыли после ралли, тем более что у Дональда Трампа есть не только пряник, но и кнут в виде новых санкций». Кроме того, по ее словам, если США и согласятся снять ограничения, но только «по тем направлениям, где мы не конкурируем с ними, и, скорее всего, на условиях возврата их бизнеса на наш рынок». Либо это могут быть малозначащие для фондового рынка санкции, считает эксперт.

Однако заявления президента РФ Владимира Путина, которые пришлись как раз на окончание основной сессии и начало вечерних торгов, резко поменяли настроения инвесторов. Индекс IMOEX2 (который рассчитывается на дополнительных сессиях) взлетел выше уровня 3200 пунктов, прибавив в первые минуты торгов 2,6%. В течение первого часа вечерней сессии он поднимался до отметки 3206,64 пункта. Объем торгов в этот период превысил 40 млрд руб., что составило треть от объема основной сессии (117 млрд руб.). Котировки ликвидных акций показывали рост в пределах 1% выше закрытия торгов во вторник. Ближе к 21:00 индекс находился в районе отметки 3180 пунктов.

Не исключено, что на действия инвесторов оказала влияние готовность главы РФ заключить перемирие и они вначале не обратили внимание на «нюансы», которые затрагивают в том числе боевые действия в Курской области, да и по всей линии боевого соприкосновения, превышающей 2000 км. При этом, как отмечает госпожа Малых, «временные перемирия, как правило, очень зыбки и часто нарушаются и реакция на них может оказаться фальстартом».

Фондовый рынок продолжает закладывать в цены потенциальное завершение конфликта, но любая эскалация негативно отражается на российских акциях и индексе Московской биржи.

Но на рынок влияют также и другие факторы. По словам Наталии Малых, инвесторы «питают надежду на смягчение ДКП и это отчасти компенсирует геополитические риски». И последние данные по инфляции подтвердили снижение ценового давления. В частности, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что «инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения». Хотя и отметил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.

Кирилл Балабанов