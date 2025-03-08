Рынок поверил на слово

Дональд Трамп одним сообщением напугал российских инвесторов. Но через несколько часов рынки успокоились. На своей странице в Truth Social президент США написал, что российские войска «разносят» Украину на поле боя. Поэтому Трамп рассматривает возможность ввести новые «большие» санкции против банков и пошлины на импорт российских товаров до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. В конце сообщения сказано: «Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не поздно». Инвесторы не ожидали разворота в риторике, акции банков упали примерно на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но через несколько часов Трамп в прямом эфире общался с журналистами и отвечал на вопросы о президенте России Владимире Путине в привычной манере:

— Я доверяю ему, мы хорошо ладим с Россией. Честно говоря, для меня оказалось сложнее договариваться с Украиной, хотя у них нет карт, а у России есть все карты. И сейчас они разносят Украину на поле боя. Но, думаю, обе страны хотят договориться. И я думаю, что у нас получится это сделать. — Как вы думаете, господин президент, Путин получил преимущество из-за того, что США прекратили поставлять Украине военную помощь и разведданные? — Я думаю, он делает то, что сделал бы любой другой: он атакует сильнее, чем атаковал прежде. На его месте так поступил бы каждый. Он хочет, чтобы все закончилось. И Украина, наверное, тоже хочет, но я этого не вижу. Это абсурд, я этого не понимаю. — Если Украина под огнем, почему бы не передать им системы противовоздушной обороны? — Хороший вопрос. Во-первых, я хочу убедиться, что они хотят мира. Если нет, мы умываем руки. Мы хотим, чтобы люди не умирали. Во-вторых, с большим отставанием, но для нас важны деньги. Мы потратили $350 млрд. Европа потратила $100 млрд, а должна делать это наравне с нами или даже больше. Я смотрю на то, что происходит, и думаю, что все может закончиться третьей мировой, если мы не договоримся. — Господин президент, во время первого срока вас номинировали на Нобелевскую премию мира. Я разговаривал с организаторами, и в 2025 году они ждут, что вы предоставите Украине гарантии безопасности. Это возможно? — Перед тем, как я начну над этим думать, я хочу остановить войну. Гарантии безопасности — это легкая задача. Сложная задача — прекратить войну.

После этого выступления индекс Мосбиржи начал восстанавливаться. На выступления президента США отреагировал и курс рубля. Власти Саудовской Аравии также подтвердили переговоры американской и украинской делегаций, они пройдут 12 марта в городе Джидда. Издание Axios пишет, что Трамп якобы зол на Москву, которая усилила удары по Украине на фоне попыток заключить мир.

Впрочем, для политтехнолога Павла Дубравского такая риторика неожиданностью не стала: «Честно говоря, я не вижу никакого разворота в риторике. О том, что Трамп может использовать санкции против России, он говорил, во-первых, во время своей избирательной кампании, во-вторых, после этого. То, что сейчас происходит, на самом деле некая публичная торговля. Можно представить такую метафору в виде весов: одна чаша — это украинская сторона, вторая — российская. Что делает Трамп? Он во время одного эпизода кладет камешки на одну сторону, а потом убирает у другой. И смотрит так, чтобы они выровнялись друг с другом. Когда он говорит о том, что уже хорошо договорился с Россией, у него отличные отношения, просто фантастические отношения с Путиным, он, соответственно, кладет камешек, чтобы показать готовность обсуждать все вопросы с Москвой. Когда он говорит про то, что он хочет использовать санкции, он берет этот камешек, убирает. Соответственно, пытается и украинскую сторону задобрить.

Чем он пытается напугать Кремль? Думаю, это больше формальность, чтобы показать, что он не за одну сторону выступает. Скорее всего, его администрация показала ему социологическое исследование, которое показало, что среди американских граждан нет однозначной позиции по его политике по России и Украине. После его дебатов с Зеленским появилась большая группа избирателей, которые негативно относятся к нему и к его решению и считают, что он подыгрывает одной стороне.

Он сам видит, что и рейтинг упал с 56% до 46%, "медовый месяц" закончился очень быстро. Поэтому это больше внутренняя история».

6 марта о готовности США «без колебаний» ввести санкции против России заявлял глава американского Минфина Скотт Бессент. Он уточнял, что Вашингтон может пойти на такой шаг, чтобы добиться урегулирования конфликта Москвы и Киева. 7 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия готова обсудить перемирие на Украине, если у Кремля будет четкое понимание базовых принципов окончательного мирного соглашения.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что соглашение появится нескоро: «Думаю, мотивация здесь больше в психологии, потому что мы последний месяц живем в комфортном потоке новостей о переговорах и оптимизме на рынках. И тут на тебе — оплеуха, о вероятности которых мы предупреждали, что не все так просто. Конечно, Трамп будет грозить и Москве, в том числе выкручивать руки. Скорее, это была риторическая фигура, она не была детально выверена.

Сам факт того, что он начал говорить о санкциях против России, отрезвляющий».

На выступления президента США отреагировал и курс рубля. Судя по данным Forex и межбанковского рынка, доллар подскочил больше чем на 1% и торговался по 90 рублей. Официальный курс ЦБ при этом — 89 руб.

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Иван Якунин