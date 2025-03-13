Ушаков не исключил встречу Путина с посланником Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что не исключена встреча приехавшего в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа «на самом высоком уровне». По информации спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, Владимир Путин и Стив Уиткофф встретятся вечером, в первом корпусе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Ушаков сказал журналисту Павлу Зарубину, что приехавший в Москву Стив Уиткофф встретится «с российскими представителями очень высокого ранга». На уточняющий вопрос, будет ли встреча «самого высокого ранга», он ответил: «Не исключена».

Утром 13 марта в московском аэропорту Внуково приземлился самолет спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, визит которого анонсировал Белый дом. Юрий Ушаков заявил, что стороны условились о «закрытом характере» подобных контактов. Дональд Трамп говорил, что представители его администрации посетят Москву, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня, на которое согласилась Украина.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян