Владимир Путин вечером встретится с посланником Дональда Трампа

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщает, что, по его информации, вечером, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, у президента России Владимира Путина в 1 корпусе Кремля пройдет встреча со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней. Вашингтон обещал передать это предложение Москве. Сегодня в Россию прибыл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о прекращении огня и двусторонние отношения, в том числе и их экономический аспект. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал американское предложение «поспешным».

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».