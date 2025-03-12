Российские десантники установили свой флаг в центре курской Суджи

Центр города Суджа в Курской области отбит у ВСУ. Российские десантники подняли свой флаг у здания местной администрации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комбата группировки войск «Север».

В Telegram-канале «Северный ветер» опубликовано видео, на котором видна центральная площадь райцентра. Несколько российских солдат стоят с флагами Российской Федерации, Российской Империи, ВДВ и одной из ЧВК.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом, над которым ВСУ получили контроль в ходе вторжения в Курскую область. Официально о ее освобождении не сообщалось. С начала года российские войска отбили у ВСУ не менее 31 населенного пункта. Боевые действия на курском направлении начались в августе 2024 года — тогда сообщалось, что украинские формирования захватили 28 населенных пунктов.

Алина Морозова