Грузинского наемника заочно приговорили за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) гражданина Грузии Михаила Батурина. Его заочно приговорили к 25 годам заключения, первые шесть лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Генпрокуратура сообщила, то в феврале 2022 года обвиняемый вступил в подразделение ВСУ «Кавказский легион» (признан террористическим в России и запрещен). В августе 2024 года участвовал в атаке на Курскую область. Там наемник нападал на населенные пункты, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также стрелял по военнослужащим ВС РФ и сотрудникам правоохранительных органов, запугивал мирных жителей.

Михаила Батурина объявили в международный розыск, он заочно арестован. Также у него конфискуют более 2,6 млн руб. полученных в качестве наемника.

Вчера, 12 марта, суд вынес заочные приговоры пяти иностранным наемникам ВСУ. В их числе гражданин Литвы Шарунас Ясюкевичюс, два грузинских наемника Леван Беруашвили и Рати Бурдули и два американца — Роберт Мануэль Мартинес Вертман и Дэниел Барнард Ребар. Всего по данным России, с начала спецоперации к ВСУ присоединились 15 тыс. наемников из 115 стран.

Никита Черненко