Двух грузинских наемников заочно приговорили за теракты

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина Грузии Левана Беруашвили к 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 6 лет в тюрьме. Также по другому делу заочно осудили грузина Рати Бурдули — он получил 25 лет строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Обоих признали виновными в совершении терактов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

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Суд установил, что Беруашвили в августе 2024 года вступил в наемническое подразделение ВСУ «Кавказский легион» (организация признана террористической в РФ и запрещена). В том же месяце он в составе легиона вторгся в Курскую область. Там наемник нападал на населенные пункты, запугивал мирных жителей, а также обстреливал бойцов ВС РФ и правоохранительных органов, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Рати Бурдули также в августе 2024 года вторгся в Курскую область в составе «Интернационального легиона» ВСУ. Установлено, что он атаковал населенные пункты, открывал огонь по военнослужащим, жилым домам и запугивал мирных жителей. Верховный суд ДНР признал его виновным в наемничестве в октябре 2024 года.

Обоих обвиняемых объявили в международный розыск. Суд также постановил конфисковать у Левана Беруашвили 183 тыс. руб., которые он получил за работу наемником.

Ранее сегодня заочно приговорили литовского наемника, который вторгся в Курскую область и продавал на аукционе вещи, похищенные у жителей региона. Ему назначили 23 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. 5 марта приговор получил британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, задержанный в августе в Курской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко