Наемника, продававшего вещи жителей Курской области, заочно посадили на 23 года

2-й Западный окружной военный суд признал виновным гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Его заочно приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарунас Ясюкевичюс

Фото: Генпрокуратура РФ Шарунас Ясюкевичюс

Фото: Генпрокуратура РФ

Суд установил, что осужденный в марте 2022 года вступил в наемническое подразделение ВСУ. В его составе он за деньги воевал с российскими военнослужащими.

В августе 2024 года Шарунас Ясюкевичюс в составе украинского подразделения вторгся в Курскую область. Там он запугивал мирных жителей, обстреливал бойцов ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов. Также после вторжения наемник организовал аукцион в интернете, где продавал вещи, похищенные у мирных жителей региона.

Помимо лишения свободы, суд решил конфисковать у литовца более 2,6 млн руб., полученных им в качестве наемника. Осужденного объявили в международный розыск.

5 марта суд приговорил другого наемника ВСУ — британца Джеймса Скотта Риса Андерсона. Во время допроса он рассказал, что сначала занимался только подготовкой украинских новобранцев, а в августе 2024 года вместе с другими военнослужащими ВСУ вторгся в Курскую область. Ему назначили 19 лет строгого режима.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко