Суд заочно приговорил двух наемников из США

2-й Западный окружной военный суд вынес заочные приговоры двум наемникам из США: Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману и Дэниелу Барнарду Ребару. Первый получил 23 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, второй — 25 лет колонии, шесть из которых он должен провести в тюрьме. Обоих в рамках их дел признали виновными в теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

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В Главной военной прокуратуре рассказали, что Вертман в 2023 году в качестве наемника вступил в подразделение ВСУ «Интернациональной легион». 6 августа 2024 года он вторгся в Курскую область в составе украинского формирования. Там наемник воевал с российскими военнослужащими и правоохранителями, нападал на населенные пункты, запугивал мирных жителей, а также обстреливал жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Дэниел Ребар вступил в апреле 2022 года в наемническое подразделение ВСУ «Госпитальеры», а в августе 2024 года с другими украинскими военнослужащими вторгся в Курскую область. Он нападал на населенные пункты, открывал огонь по жилым домам, сотрудникам правоохранительных органов и бойцам ВС РФ. Также американец запугивал мирных граждан, что «обусловило вынужденную эвакуацию органов власти и населения».

Оба осужденных объявлены в международный розыск. Суд также решил конфисковать деньги, заработанные иностранцами в качестве наемников: 1,6 млн руб. у Роберта Вертмана, и 2,5 млн руб. — у Дэниела Ребара.

Ранее заочный приговор получил наемник из Литвы, который продавал на аукционе вещи мирных жителей Курской области. Также заочно осудили двух грузинских наемников. 5 марта на 19 лет посадили британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, воевавшего за ВСУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко