С начала спецоперации на Украине более 15 тыс. иностранцев из 115 стран присоединились к ВСУ в качестве наемников. Об этом сообщила и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На данный момент в украинских войсках находятся более 2 тыс. наемников. Больше всего боевиков приходит из Польши, Грузии, Канады, США, Великобритании и Румынии.

«Они также участвуют в преступлениях ВСУ против гражданского населения и вместе с ВСУ подвергают российских военнослужащих жестоким пыткам и насилию»,— добавила госпожа Жданова (цитата по ТАСС). Дипломат отметила, что Россия собирает доказательства преступлений наемников в вооруженных силах Украины. Обвинения составлены против 871 наемника, 652 из них находятся в международном розыске.

На прошлой неделе был осужден 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон, наемник в рядах ВСУ из Великобритании. Ему дали 19 лет строгого режима, в том числе за терроризм и вторжение на территорию Курской области. Он полностью признал свою вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».