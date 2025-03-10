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Коммерсантъ FM
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С 2022 года в боях на стороне ВСУ участвовали более 15 тыс. наемников

С начала спецоперации на Украине более 15 тыс. иностранцев из 115 стран присоединились к ВСУ в качестве наемников. Об этом сообщила и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На данный момент в украинских войсках находятся более 2 тыс. наемников. Больше всего боевиков приходит из Польши, Грузии, Канады, США, Великобритании и Румынии.

«Они также участвуют в преступлениях ВСУ против гражданского населения и вместе с ВСУ подвергают российских военнослужащих жестоким пыткам и насилию»,— добавила госпожа Жданова (цитата по ТАСС). Дипломат отметила, что Россия собирает доказательства преступлений наемников в вооруженных силах Украины. Обвинения составлены против 871 наемника, 652 из них находятся в международном розыске.

На прошлой неделе был осужден 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон, наемник в рядах ВСУ из Великобритании. Ему дали 19 лет строгого режима, в том числе за терроризм и вторжение на территорию Курской области. Он полностью признал свою вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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