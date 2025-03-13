Свердловский замминистра ЖКХ, обвиняемый в получении взятки, ушел в отставку

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын освобожден от занимаемой должности, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. В ведомстве он отвечал за реализацию госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона, курировал региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

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Андрей Кислицын занимал должность заместителя министра в период с 2012 по 2014 годы, в 2016 году был вновь на нее назначен. Ранее он работал на Белоярской АЭС, с 2003 по 2012 годы дважды избирался главой городского округа Заречный.

В мае 2024 года Андрей Кислицын был задержан. По версии следствия, советник гендиректора свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев пытался передать чиновнику взятку в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Замминистру было предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а Павлу Мякишеву по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

В конце января 2025 года в области арестовали бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. На суде 6 февраля стало известно, что экс-глава ведомства получил взятку через посредника в виде средств, которые предназначались «за общее покровительство». В деле Николя Смирнова помимо Андрея Кислицина фигурирует бывший первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Василий Алексеев