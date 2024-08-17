Ura.ru: в Свердловской области задержали замминистра ЖКХ Игоря Чикризова

В Екатеринбурге задержали первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, пишет Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

По информации агентства, 16 августа у замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ регионального МинЖКХ Елены Васильевой прошли обыски, затем их доставили в Следственный комитет.

В СУ СК Свердловской области от комментариев отказались. «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел»,— сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Игорь Чикризов родился в 1964 году в Свердловске. Он окончил Уральский государственный экономический университет, должность заместителя министра энергетики Свердловской области он занял в 2008 году.

В мае текущего года в Екатеринбурге был арестован заместитель свердловского министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Кислицын. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, его задержали по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Анна Капустина

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