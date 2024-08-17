Ura.ru: в Свердловской области задержали замминистра ЖКХ Игоря Чикризова
В Екатеринбурге задержали первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, пишет Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов
Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ
По информации агентства, 16 августа у замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ регионального МинЖКХ Елены Васильевой прошли обыски, затем их доставили в Следственный комитет.
В СУ СК Свердловской области от комментариев отказались. «Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов продолжает исполнение служебных обязанностей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказывает полное содействие текущей работе органов внутренних дел»,— сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области.
Игорь Чикризов родился в 1964 году в Свердловске. Он окончил Уральский государственный экономический университет, должность заместителя министра энергетики Свердловской области он занял в 2008 году.
В мае текущего года в Екатеринбурге был арестован заместитель свердловского министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Кислицын. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, его задержали по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).