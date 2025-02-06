Суд оставил в СИЗО бывшего свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова

Свердловский областной суд оставил в СИЗО бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Сам обвиняемый в заседании участвовать отказался, его адвокат настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На суде стало известно, что Николай Смирнов получил взятку через посредника в виде денег, которая предназначалась «за общее покровительство». В деле экс-министра фигурируют еще несколько человек, в том числе его заместители Игорь Чикризов и Андрей Кислицын. В отношении Чикризова возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Уголовные дела объединены в одно производство. Адвокат Николая Смирнова Алексей Стадников во время рассмотрения апелляции заявил, что из заместителей министра «выдавливали» показания.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. В местных СМИ появилась информация, что он перешел на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако после его задержания в компании «Ъ-Урал» официально заявили, что господин Смирнов у них «никогда не был трудоустроен». Во время избрания меры пресечения он сказал, что занимает должность советника директора строительной компании «Брусника».

По предварительным данным, по его делу был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов. Как сообщали СМИ, он был арестован связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета.

В мае 2024 года Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Андрея Кислицына и бывшего депутата заксобрания от ЛДПР, сотрудника свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать Кислицыну взятку в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

Мария Шараева