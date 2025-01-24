Арест по тайным основаниям

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Сторона защиты планирует обжаловать решение об аресте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов во время избрания меры пресечения в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов во время избрания меры пресечения в Ленинском райсуде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу, 24 января, Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя до 17 марта отправил в СИЗО бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Процесс по избранию меры пресечения в отношении Николая Смирнова начался с ходатайства следователя, прокурора и адвоката о проведении заседания в закрытом режиме. Следователь пояснил, что иначе может быть раскрыта тайна предварительного расследования, а адвокат обвиняемого Алексей Стадников— что могут быть раскрыты личные данные его доверителя. Судья удовлетворил ходатайство и закрыл заседание от присутствующих многочисленных представителей СМИ.

Николай Смирнов к этому моменту сообщил суду, что работает в должности советника директора строительной компании «Брусника».

На вопрос судьи, понятно ли, за что он был задержан, обвиняемый ответил «нет», добавив, что был задержан 23 января, когда находился в реанимации кардиологического центра.

Экс-министр и его адвокат отказались комментировать подробности уголовного дела. «Решение суда об аресте мы будем обжаловать»,— пообещал после заседания господин Стадников. В правоохранительных органах пока не комментируют расследование.

Николай Смирнов подал заявление об уходе с поста министра по собственному желанию 13 января, отработав в должности 13 лет.

«Для меня всегда было важно работать для общего дела и быть частью команды, команды губернатора Свердловской области. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти»,— сказал он на прощание.

В местных СМИ появилась информация, что он перешел на работу в АО «Облкоммунэнерго», однако после его задержания в компании «Ъ-Урал» официально заявили, что господин Смирнов у них «никогда не был трудоустроен».

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ за последний год несколько раз фигурировало в резонансных историях. В частности, Николай Смирнов курировал проект строительства в Сысерти мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», который планировали реализовать структуры, близкие к акционерам «Облкоммунэнерго». Местные жители несколько раз инициировали референдум против проекта, но им было отказано.

За несколько дней до своей отставки Николай Смирнов подписал региональную программу в сфере обращений с отходами, которая предусматривает строительство мусорного полигона в Сысерти.

В 2024 году у министерства возникла еще одна проблема — региональный оператор ТБО «Экосервис» в течение нескольких недель не вывозил мусор из 22 муниципалитетов. На проблему обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ. В результате комиссия министерства лишила ТБО «Экосервис» статуса регоператора, присвоив его ЕМУП «Спецавтобаза» (в конце 2024 года реорганизовано в акционерное общество).

В 2024 году были задержаны заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тыс. руб. в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Андрею Кислицыну предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а Павлу Мякишеву по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).Часть средств была обнаружена в автомобиле Андрея Кислицына, по данным следствия, деньги были предназначены для участия в парусной регате.

Через несколько месяцев правоохранительные органы проявили интерес к первому заместителю министра Игорю Чикризову. По данным СМИ, также прошли обыски у чиновника и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального министерства Елены Васильевой, после которых их доставили в СКР. В департаменте информполитики области сообщали, что министерство оказывает «полное содействие текущей работе органов внутренних дел». Господин Чикризов через какое-то время ушел в отставку.

Мария Шараева