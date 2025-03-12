Японскому ВВП иена помешала

Рост экономики Японии в 2024 году почти замер (+0,1%) после увеличения на 1,5% годом ранее, следует из отчета правительства страны. Во многом это следствие сокращения частного потребления из-за разгона роста цен на энергоносители и продовольствие. Всплеск инфляции, в свою очередь, был спровоцирован длящимся ослаблением иены к доллару на фоне разнонаправленной денежно-кредитной политики Японии и США. Повышение ключевой ставки Центробанком страны впервые за 17 лет пока заметно не отразилось на росте цен, но уже привело к сжатию деловой активности. Прогнозы предполагают, что в 2025 году ВВП страны увеличится на 1,1% — впрочем, ускорение роста может оказаться и менее заметным из-за разворачивания США «войны пошлин», которая может задеть и Японию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuriko Nakao / Reuters Фото: Yuriko Nakao / Reuters

По итогам 2024 года ВВП Японии вырос на 0,1% после расширения на 1,5% в 2023-м. Заметный вклад в снижение показателя внесло сжатие внутреннего спроса (60% ВВП). Частное потребление в стране сократилось на 0,1% после увеличения на 0,8% годом ранее из-за ускорившегося роста цен на энергоносители и продовольствие при отстающем росте зарплат. Быстрое удорожание импортных поставок связано с продолжающимся ослаблением национальной валюты — на фоне ужесточения ДКП ФРС и сохранения Банком Японии сверхмягкой политики ради стимулирования экономического роста.

Слабая иена долгое время воспринималась японскими властями позитивно, поскольку позволяла поддерживать доходы от экспорта.

При этом темпы роста поставок постепенно замедлялись, в том числе на фоне выноса производств за пределы страны. В 2024 году экспорт вырос лишь на 1% (минимум с 2020 года) после увеличения на 3% в 2023-м. Зависимость же Японии от внешних поставок продовольствия и энергии росла.

Хотя в марте японский ЦБ повысил ключевую ставку (впервые за 17 лет, до 0–0,1% с –0,1%), курс иены на фоне сохраняющегося разрыва в уровнях ставок с ФРС продолжал снижаться. К середине 2024 года он упал до минимальных за 37 лет ¥160,39 за доллар. В июле ставка была повышена еще раз (до 0,25%), но устойчивого замедления инфляции не обеспечила — к концу года показатель составлял максимальные с начала 2023-го 3,6%.

Деловая активность в промышленности же сжималась всю вторую половину года: индекс PMI в секторе до сих пор остается ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада. Поясним, некоторое ускорение роста ВВП в октябре—декабре (по пересмотренным данным — 2,2% в годовом выражении после 1,4% в третьем квартале) было обусловлено главным образом сезонными факторами (в том числе ростом частного спроса на фоне предновогодних бонусов и распродаж).

В начале 2025 года инфляция продолжила ускоряться (в январе она составила 4%), а регулятор — повышать ставку: сейчас она составляет рекордные уже с 2008 года 0,5%, и поступающие данные укрепляют уверенность в том, что цикл ужесточения ДКП в этом году продолжится. Поясним, в пользу этого сценария свидетельствует и то, что ФРС, по всей видимости, возьмет паузу в снижении ставки на фоне инфляционных рисков, связанных с торговой политикой президента США Дональда Трампа.

Торговая политика Дональда Трампа может привести к более медленному, чем сейчас ожидается, росту ВВП Японии. Пока МВФ прогнозирует увеличение на 1,1%, однако в эту оценку не заложены потенциальные последствия действий США.

Поясним, сейчас отдельных ограничений на поставки из Японии не предусмотрено, но ее товары могут быть затронуты «взаимными» пошлинами США (будут развернуты против стран, торговая политика которых «несправедлива» по отношению к США, подробнее см. “Ъ” от 17 февраля). Кроме того, японские товары могут попасть под анонсированные господином Трампом секторальные ограничения: наиболее чувствительные из них — пошлины на автомобили (около 30% экспорта Японии). Пока, отметим, в Токио рассчитывают избежать этого сценария — переговоры об этом начались в марте.

Кристина Боровикова