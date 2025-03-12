Рубио: США призывают Россию рассмотреть прекращение огня на Украине

Соединенные Штаты призывают Россию рассмотреть возможность прекращения боевых действий на Украине и ждут ответа на это предложение, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США свяжутся с российской стороной сегодня, 12 марта. По итогу переговоров с Вашингтоном Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио и Майк Уолтц

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Марко Рубио и Майк Уолтц

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Если они (российские власти.— ''Ъ'') скажут "нет", то, очевидно, нам придется все тщательно изучить и выяснить, каково наше положение в мире и каковы их истинные намерения. Я думаю, если они скажут "нет", это многое расскажет нам об их целях и образе мышления»,— cказал Марко Рубио на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Он назвал переговоры единственным способом урегулировать российско-украинский конфликт. Среди прочего с Киевом обсуждались территориальные уступки, рассказал господин Рубио. По его словам, потребуется «сдерживающий фактор», который исключит риски возобновления боевых действий.

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Президент США Дональд Трамп говорил, что американская делегация встретится с российскими коллегами в скором времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, поскольку Россия ожидает деталей переговоров.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян