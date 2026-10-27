«Ученым предстоит изучить природу "максинга"»

Чаще всего в соцсетях и СМИ встречалось сочетание looksmaxxing, которое обозначает комплекс действий для улучшения внешности, особенно мужской, часто в стремлении достичь неких стандартов привлекательности. Таким тегом сопровождаются многочисленные видео о занятиях спортом, косметике, стильных образах, даже пластических операциях. Исследователи называют слово maxxing проявлением культуры, когда люди становятся одержимы получением максимума из всего. Многие используют его с иронией, а некоторые для обозначения отдыха (sleepmaxxing, cozymaxxing) в ответ на давление «культуры суеты».