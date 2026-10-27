«Ученым предстоит изучить природу "максинга"»
Яна Лубнина — о тренде на looksmaxxing
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Интернет-пользователи увлеклись «улучшайзингом». Стремление довести процесс до предела или оптимизировать какую-то сторону жизни получило отдельное название. Понятие maxxing зафиксировано в онлайн-словаре Dictionary.com как новое слово 2026 года.
Чаще всего в соцсетях и СМИ встречалось сочетание looksmaxxing, которое обозначает комплекс действий для улучшения внешности, особенно мужской, часто в стремлении достичь неких стандартов привлекательности. Таким тегом сопровождаются многочисленные видео о занятиях спортом, косметике, стильных образах, даже пластических операциях. Исследователи называют слово maxxing проявлением культуры, когда люди становятся одержимы получением максимума из всего. Многие используют его с иронией, а некоторые для обозначения отдыха (sleepmaxxing, cozymaxxing) в ответ на давление «культуры суеты».
Социологи Джордан Фостер и Джиллиан Сандерленд в публикации на сайте The Conversation (где тексты пишут разные ученые) связали looksmaxxing с кризисом мужественности: традиционные пути к статусу, то есть стабильная работа, жилье, семья, откладываются или недоступны, и тело становится «областью контроля». Структурные барьеры подаются как личные недостатки, а мужская тревога превращается в рынок. На этой почве легче продавать пищевые добавки, услуги фитнес-тренеров и косметические процедуры. Желаемый идеал кажется крайне стереотипным: мускулистый, состоятельный, брутальный.
Поведение looksmaxxers напоминает симптомы расстройств пищевого поведения и дисморфофобии (навязчивой озабоченности незначительным или несуществующим дефектом внешности), написала психиатр Джордин Товей из университета Мичигана на том же The Conversation. Но возведение этого явления в целый тренд мешает людям обратиться за помощью.
Опрошенные NBC News психологи отмечали, что на смену саморазвитию приходит самооптимизация, и когда самооценка завязана на бесконечный «максинг», уверенность хрупка, потому что всегда есть новая планка. Масштабных исследований на эту тему пока нет, ученым предстоит изучить природу "максинга", зато само слово уже заняло заметное место в повестке.