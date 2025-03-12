Песков призвал не забегать вперед в вопросе 30-дневного перемирия на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся переговоров США и Украины. Представитель Кремля призвал не забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, на которое согласился Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По итогам состоявшихся накануне в Саудовской Аравии переговоров американской и украинской делегаций Украина согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Президент США Дональд Трамп говорил, что американская делегация встретится с российскими коллегами в скором времени. МИД России не исключил подобные контакты в ближайшие дни.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян