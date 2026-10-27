МИД Словакии предложил Братиславу в качестве площадки для переговоров по Украине

Вчера господин Бланар провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Словацкий министр рассказал, что они «много говорили» о ситуации на Украине. По его словам, власти Словакии «выступают на стороне соблюдения международного права», а также «с самого начала призывали к дипломатическому, а не военному решению».