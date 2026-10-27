МИД Словакии предложил Братиславу в качестве площадки для переговоров по Украине
Словакия активно поддерживает все мирные переговоры об урегулировании военного конфликта на Украине, заявил глава словацкого МИДа Юрай Бланар. Он предложил Братиславу в качестве площадки для подготовительных встреч по Украине.
Вчера господин Бланар провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Словацкий министр рассказал, что они «много говорили» о ситуации на Украине. По его словам, власти Словакии «выступают на стороне соблюдения международного права», а также «с самого начала призывали к дипломатическому, а не военному решению».
«Причины этого конфликта должны быть признаны, и важно поддерживать диалог со всеми сторонами... Словакия активно поддерживает все мирные переговоры, и я предложил Братиславу как место, где мы можем организовать подготовительные встречи»,— сообщил глава словацкого МИДа в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге договорились о проведении трехсторонних переговоров. В них должны принять участие представители Москвы, Вашингтона и Киева. В Кремле говорили, что переговоры состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби. СМИ писали, что в качестве площадки также может выступить Швейцария.