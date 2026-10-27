Miuz Diamonds воозвращает натуральный турмалин в ювелирную моду

Ювелирный дом Miuz Diamonds отмечает новый интерес к натуральному турмалину, цветовая гамма которого включает оттенки от светло-розового до зеленого и синего. В бренде выделяют основные разновидности камня: рубеллит с красными и вишневыми тонами, верделит с зелеными, индиголит с синими, а также нежно-розовый турмалин. Исторически турмалин использовался в ювелирных коллекциях и монарших регалиях, а сейчас интерес к нему поддерживают яркие тона и контрастные сочетания вместо сдержанной классики. В Miuz Diamonds сообщили, что для украшений отбирают экземпляры по природной красоте, редкости и стандартам качества — и подчеркнули, что выбор камня для украшений является отдельным направлением работы дома. Изделия из камня уже доступны в коллекции Miuz Diamonds.