Путин, Стубб и Стере обсудили вопросы безопасности на Балтике и севере Европы

Через балтийские порты идет около 30% российской морской торговли, танкеры в регионе уже не раз задерживали Швеция и Эстония. Кроме того, в начале сентября власти Норвегии арестовали судно Росгидромета «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Поводом для ареста стал иск украинской компании «Нафтогаз».