Путин, Стубб и Стере обсудили вопросы безопасности на Балтике и севере Европы
Обеспечение безопасности в регионах Балтийского моря и на севере Европы стало одной из тем сегодняшнего телефонного разговора президента России Владимира Путина, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йоанаса Гара Стере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Господа Стубб и Стере «подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства», указано в пресс-релизе.
Через балтийские порты идет около 30% российской морской торговли, танкеры в регионе уже не раз задерживали Швеция и Эстония. Кроме того, в начале сентября власти Норвегии арестовали судно Росгидромета «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Поводом для ареста стал иск украинской компании «Нафтогаз».