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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Путин указал Стуббу и Стере на интересы России по украинскому урегулированию

Конфронтационная политика Евросоюза и НАТО затягивает достижение мира на Украине, считает президент России Владимир Путин. Он заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
«Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации»,— приводятся слова господина Путина в пресс-релизе Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Финляндии и Норвегии. Они условились продолжать прямые контакты с Россией. Александр Стубб и Йонас Гар Стере отметили, что участвовали в разговоре как «лидеры своих стран», а не от лица ЕС. В ходе разговора лидеры трех стран обменялись мнениями об урегулировании военного конфликта на Украине и предстоящих трехсторонних переговорах по этой теме в Абу-Даби.
Норвегия
Финляндия
Владимир Путин
Европа