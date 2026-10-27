Путин указал Стуббу и Стере на интересы России по украинскому урегулированию

Конфронтационная политика Евросоюза и НАТО затягивает достижение мира на Украине, считает президент России Владимир Путин. Он заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.