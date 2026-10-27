Nvidia расширит партнерство в сфере ИИ с запрещенной в РФ Meta
Nvidia и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявили о расширении стратегического партнерства в сфере ИИ. Nvidia готовится инвестировать $3 млрд в текущее размещение акций своего партнера, которое стало крупнейшим раундом привлечения средств в истории запрещенной Meta.
Компании расширят совместную работу над разработкой семейства языков моделей и ИИ-агента Muse. Эти модели и агенты работают на инфраструктуре Nvidia, и более тесная работа с производителем чипов позволит повысить их эффективность. Проект является основой стратегии Марка Цукерберга по созданию «персонального суперразума» для пользователей. Muse способен взаимодействовать с электронной почтой пользователя, календарем, платежными сервисами, приложениями для здоровья, умного дома, покупок и т. п. Кроме того, компания господина Цукерберга расширит внедрение оборудования Nvidia в своих дата-центрах и обе компании продумают инструменты для контроля за поведением ИИ-агентов.
В ходе размещения акций, о котором было объявлено 26 октября, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует привлечь до $97,5 млрд. Деньги пойдут на финансирование продвижения компании в сфере ИИ, в том числе на строительство дата-центров и закупку ИИ-чипов. В числе крупных инвесторов, которые уже заявили о готовности выкупить ее акции, наряду с Nvidia также AMD и Broadcom.