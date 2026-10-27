Nvidia расширит партнерство в сфере ИИ с запрещенной в РФ Meta

Компании расширят совместную работу над разработкой семейства языков моделей и ИИ-агента Muse. Эти модели и агенты работают на инфраструктуре Nvidia, и более тесная работа с производителем чипов позволит повысить их эффективность. Проект является основой стратегии Марка Цукерберга по созданию «персонального суперразума» для пользователей. Muse способен взаимодействовать с электронной почтой пользователя, календарем, платежными сервисами, приложениями для здоровья, умного дома, покупок и т. п. Кроме того, компания господина Цукерберга расширит внедрение оборудования Nvidia в своих дата-центрах и обе компании продумают инструменты для контроля за поведением ИИ-агентов.