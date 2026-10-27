«Провал попытки превратить пост президента республики в семейную собственность»
Лула да Силва сохранил власть по итогам выборов в Бразилии: реакция мировых СМИ
Результаты второго тура выборов в Бразилии остаются в центре внимания мировых медиа. Комментаторы отмечают то, что впервые на нем победил кандидат, уступивший в первом туре, и ищут объяснения этому феномену. Наблюдатели видят в победе Луиса Инасиу Лулы да Силвы возможное окончание латиноамериканской тенденции к приходу к власти правых и сохранение внешнеполитического курса страны на продвижение многополярной дипломатии и диалогу с Россией и Китаем.
Бразилия остановила крайне правых
Воскресная победа войдет в историю не только как цифры в протоколах… Эта победа принадлежит множеству бразильцев, которые отказались пассивно наблюдать за наступлением правых. После первого тура страна мобилизовалась. Студенты заняли проспекты, знаменитости высказались в поддержку (действующего президента), а инфлюенсеры мобилизовали миллионы людей через соцсети… Эта победа также ознаменовала собой провал попытки превратить пост президента республики в семейную собственность. Флавиу Болсонару вступил в общенациональную политическую борьбу, опираясь прежде всего на фамилию своего отца. Его собственный политический путь — если судить по его личным достижениям — вряд ли мог служить обоснованием для претензий на управление Бразилией… Было радостно видеть, как бразильцы выходят на улицы, чтобы сказать «нет» фашизму, политическому насилию и присутствию военизированных группировок в структурах власти. Бразильская демократия несет на себе глубокие шрамы, оставленные авторитаризмом. Тот факт, что новое поколение мобилизовалось для ее защиты, дает основания верить в будущее.
Как Лула совершил неожиданный для всех прорыв в Бразилии
В демократической истории Бразилии еще никогда не было случая, чтобы кандидат в президенты, проиграв в первом туре, одержал победу во втором… У Болсонару и его сторонников было одно объяснение — фальсификации… Однако, по мнению политологов, социологов и самого президента, секрет чудесного возвращения да Силвы крылся в мощном сочетании надежды и… страха. Масштабная мобилизация «снизу» привела на избирательные участки молодежь и пожилых людей — многих из тех, кто в первом туре остался дома… После поражения в первом туре да Силва резко сменил тактику. Он отказался от своей фирменной панамы и красного цвета, ассоциирующегося с Партией трудящихся. Вместо этого в его кампании появились национальные цвета Бразилии — зеленый и желтый, которые долгое время были связаны именно с движением Болсонару… «Наиболее убедительное объяснение заключается в том, что да Силве удалось создать коалицию, движущей силой которой стало скорее неприятие “болсонаризма”, чем поддержка самого кандидата»,— отмечает политолог Леандро Габиати, директор консалтинговой компании Dominium Public Affairs.
Лула победил Болсонару на выборах в Бразилии
Победа Лулы идет вразрез с наблюдавшимся в последнее время в странах Южной Америки «правым» политическим сдвигом; для него это будет уже четвертый президентский срок. В период правления Лулы Бразилии удалось в значительной степени нейтрализовать негативные последствия действия таможенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и уровень безработицы оставался низким. Лула также вновь подчеркнул свою приверженность защите суверенитета Бразилии. Маркус Винисиус ди Фрейтас, старший научный сотрудник аналитического центра Policy Center for the New South, отметил, что «правый» уклон в регионе затрудняет координацию, однако не исключает возможности сотрудничества. «Региональная интеграция не должна зависеть от того, разделяют ли президенты общую идеологию»,— заявил он, добавив, что такие сферы, как энергетика, транспорт, торговля, пограничные вопросы и борьба с транснациональной преступностью, в любом случае требуют совместных усилий. По словам Фрейтаса, опыт Лулы и наличие у него широких каналов связи могут помочь Бразилии поддерживать сотрудничество даже с теми правительствами, чьи политические взгляды отличаются от его собственных.
Лула переизбран президентом Бразилии: кто этот 81-летний бывший рабочий-металлист, который привел в ярость и Болсонару, и Трампа
Исторический результат на выборах в Бразилии. Лула одержал победу во втором туре над кандидатом, поддерживаемым Трампом,— Флавиу Болсонару и в четвертый раз стал президентом Бразилии… На международной арене Лула продолжит отстаивать курс на многополярную дипломатию, стремясь к автономии от великих держав и к открытому диалогу как с Китаем и Россией, так и с США, несмотря на то что в отношениях с администрацией Трампа сохраняются серьезные торговые и идеологические противоречия.