«Провал попытки превратить пост президента республики в семейную собственность»

В демократической истории Бразилии еще никогда не было случая, чтобы кандидат в президенты, проиграв в первом туре, одержал победу во втором… У Болсонару и его сторонников было одно объяснение — фальсификации… Однако, по мнению политологов, социологов и самого президента, секрет чудесного возвращения да Силвы крылся в мощном сочетании надежды и… страха. Масштабная мобилизация «снизу» привела на избирательные участки молодежь и пожилых людей — многих из тех, кто в первом туре остался дома… После поражения в первом туре да Силва резко сменил тактику. Он отказался от своей фирменной панамы и красного цвета, ассоциирующегося с Партией трудящихся. Вместо этого в его кампании появились национальные цвета Бразилии — зеленый и желтый, которые долгое время были связаны именно с движением Болсонару… «Наиболее убедительное объяснение заключается в том, что да Силве удалось создать коалицию, движущей силой которой стало скорее неприятие “болсонаризма”, чем поддержка самого кандидата»,— отмечает политолог Леандро Габиати, директор консалтинговой компании Dominium Public Affairs.