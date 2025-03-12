Песков: телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать очень быстро

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа при необходимости «будет очень быстро организован». Пока такой договоренности нет, отметил представитель Кремля. Дональд Трамп накануне допустил, что поговорит с российским коллегой на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне, но если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, пока Вашингтон не отправлял запроса для телефонного разговора. Дата и место личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина пока также не определены, уточнил господин Песков.

По итогу состоявшихся 11 марта переговоров в Джидде с США Украина согласилась на введение режима прекращения огня на 30 дней с возможностью продления. Дональд Трамп заявил, что теперь необходимо получить согласие от России. Он пообещал поговорить с Владимиром Путиным и отметил, что разговор может состояться на этой неделе. Последний раз президенты России и США созванивались 12 февраля. Затем началась подготовка их личной встречи.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян