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Коммерсантъ FM
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Трамп надеется поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется поговорить с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По словам господина Трампа, Украина согласилась на прекращение огня, теперь необходимо получить согласие от российского президента.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое»,— добавил президент США. Он уточнил, что может состояться позднее на этой неделе. Согласие Владимира Путина на прекращение огня, по словам Дональда Трампа, представляет «75% пути» к мирному урегулированию.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили в том числе пути урегулирования российско-украинского конфликта. По итогу началась подготовка их личной встречи, дата которой пока неизвестна.

О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде — в главном «Ъ».

Лусине Баласян

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