Трамп надеется поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется поговорить с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По словам господина Трампа, Украина согласилась на прекращение огня, теперь необходимо получить согласие от российского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое»,— добавил президент США. Он уточнил, что может состояться позднее на этой неделе. Согласие Владимира Путина на прекращение огня, по словам Дональда Трампа, представляет «75% пути» к мирному урегулированию.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили в том числе пути урегулирования российско-украинского конфликта. По итогу началась подготовка их личной встречи, дата которой пока неизвестна.

О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде — в главном «Ъ».

Лусине Баласян