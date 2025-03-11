Трамп надеется поговорить с Путиным на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется поговорить с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. По словам господина Трампа, Украина согласилась на прекращение огня, теперь необходимо получить согласие от российского президента.
Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Я поговорю с Владимиром Путиным. Для танго нужны двое»,— добавил президент США. Он уточнил, что может состояться позднее на этой неделе. Согласие Владимира Путина на прекращение огня, по словам Дональда Трампа, представляет «75% пути» к мирному урегулированию.
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили в том числе пути урегулирования российско-украинского конфликта. По итогу началась подготовка их личной встречи, дата которой пока неизвестна.
О чем договорились США и Украина на встрече в Джидде — в главном «Ъ».