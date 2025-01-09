Дания допустила независимость Гренландии без ее присоединения к США

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что власти королевства готовы признать независимость Гренландии, но вместе с тем маловероятно, что остров станет частью Соединенных Штатов Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен

Фото: Reuters Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен

Фото: Reuters

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть амбиции. Если они сбудутся, она станет независимой»,— сказал датский министр (цитата по Reuters).

Господин Расмуссен высказал сомнения в реальности присоединения Гренландии к США. Премьер Дании Метте Фредериксен ранее также заявляла, что она не верит в то, что Вашингтон использует для этого силу.

Избранный президент США Дональд Трамп высказывался о возможном приобретении Гренландии еще в период работы своей первой администрации. Политик писал, что рассматривает контроль над островом как «абсолютную необходимость ради нацбезопасности США и свободы во всем мире». Он также пообещал сделать Гренландию «снова великой», если она войдет в состав США, и не стал говорить о невозможности силового сценария для установления контроля над датской автономией. В Пентагоне заявили об отсутствии таких планов. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что продвигаемая господином Трампом идея не заслуживает обсуждения.

Подробнее — в материале «Ъ».